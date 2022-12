Consigli e prevenzione sulle truffe, a Pray i cittadini incontrano i Carabinieri

“Per la sicurezza di tutti noi, al fine di evitare di essere truffati o derubati, affidiamoci ai consigli dei nostri Carabinieri”. A parlare il sindaco di Pray Gian Matteo Passuello, a proposito dell'incontro con le forze dell'ordine, in programma alle 15 di domani, 21 dicembre, presso la sala convegni di via Roma, sede della Pro Loco.

“Sarà anche l'occasione per scambiarci gli auguri di Natale – sottolinea il primo cittadino – Per chi ne avesse necessità, il Comune organizza con la collaborazione di Auser Valsessera un servizio di trasporto dalle frazioni. Per prenotare si può telefonare, dalle 8 alle 14, in Municipio al numero 015.767035 in Segreteria o Polizia Municipale”.