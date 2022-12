CNA Giovani Imprenditori: Simone Gualandi è il nuovo Presidente, Andrea Valentini è nel Comitato Esecutivo

Venerdì 16 dicembre a Roma, nella sede di CNA Nazionale, Simone Gualandi è stato nominato nuovo Presidente Nazionale Giovani Imprenditori di CNA con mandato che terminerà nel 2025. Subentra a Marco Vicentini.

I membri del Comitato Esecutivo uscenti, organo massimo dei Giovani Imprenditori, sono stati tutti riconfermati e sono stati nominati altri due nuovi membri: Andrea Valentini come Presidente Giovani di CNA Piemonte e Max Petri come Presidente Giovani Friuli-Venezia Giulia. Ogni membro del comitato esecutivo è un Vice Presidente Nazionale.

“È per me un onore entrare nel Comitato Esecutivo di CNA Giovani in qualità di Vice Presidente Nazionale - commenta Andrea Valentini - anche perché è un riconoscimento che non ha precedenti per l’Associazione biellese. Le sfide che siamo chiamati ad affrontare come imprenditori e come Giovani di questa Associazione sono numerose e complesse proprio perché viviamo in tempi non definiti. La difficoltà del passaggio generazione, l’aumento sempre più costante della percentuale di NEET, la (ri)qualificazione e la sostenibilità energetica delle nostre imprese, la cultura “digitale” nelle imprese, sono solo alcuni dei temi urgenti che sono all’ordine del giorno del nostro mandato”.

“I miei complimenti - conclude Valentini - vanno al neo eletto Presidente Nazionale CNA Giovani Imprenditori, Simone Gualandi, che da parte mia e, ne sono certo, da parte di tutto il Comitato Esecutivo e dalla Presidenza Nazionale, avrà il pieno supporto per rappresentare al meglio le esigenze delle giovani imprese del nostro Paese”.