Alpini, niente dimissioni per Fulcheri. Poi l’annuncio: “Sì alla candidatura di Biella per l’Adunata 2025”

Dimissioni del presidente Marco Fulcheri respinte, sì alla candidatura di Biella per l’Adunata 2025. Sono le decisioni assunte dalla riunione straordinaria, in programma ieri sera, lunedì 19 dicembre, presso la sede dell’ANA Biella.

Nelle scorse ore, è stato diffusa anche una nota stampa: “Nel rispetto delle disposizioni statutarie e regolamentari nel corso delle riunione straordinaria degli organismi preposti della sezione di Biella dell’ANA il presidente Marco Fulcheri ha confermato la messa a disposizione del proprio mandato a seguito della mancata assegnazione della sezione di Biella All’Adunata nazionale 2024 così come già preannunciato nell’assemblea annuale del marzo 2022. Gli interventi nel corso del dibattito seguito alle sue dichiarazioni hanno fatto emergere in modo inequivocabile la volontà degli alpini, amici e aggregati biellesi di proseguire il cammino con la stessa guida e con l’obiettivo di ripresentare il progetto di candidatura per la 96° Adunata nazionale che si svolgerà nel maggio del 2025”.

E si legge ancora: “La votazione delle mozioni presentate ha formalizzato all’unanimità e senza astensioni il respingimento delle dimissioni del presidente e il conferimento del pieno mandato per la presentazione della nuova candidatura, certi che un risultato diverso sia possibile”.