AIDO Biella e Comunità 2.0, oggi la cerimonia conclusiva. L'obiettivo? Promuovere la cultura della donazione

Promuovere la cultura della donazione. È l'obiettivo che ogni anno si prefigge AIDO Biella che, con grande piacere, invita la popolazione biellese alla cerimonia conclusiva del progetto AIDO e Comunità 2.0. L'evento si terrà martedì 20 dicembre, alle 17, presso la sala convegni Elvo Tempia dell'Ospedale degli Infermi di Ponderano.

“Nell’ottobre 2020, ASL BI e AIDO – Gruppo Intercomunale Area Biellese hanno infatti avviato il progetto AIDO e Comunità 2.0, che per oltre due anni ha coinvolto in modo diretto ii protagonisti ( donatori e riceventi e personale sanitario) di un’esperienza di trapianto d’organo – spiegano - Gli obiettivi del progetto sono sempre stati molto chiari: promuovere la cultura della donazione, attraverso testimonianze e artefatti creativi realizzati dai volontari AIDO con la produzione di scritti narrativi autobiografici, testi poetici, interviste, digital stories e opere creativo artistiche quali il caviardage e la mail art, che sono in esposizione presso l'ingresso del nostro ospedale, dove fino al prossimo 15 gennaio, al mattino, ci saranno i volontari che vi illustreranno le opere esposte e vi omaggeranno del calendario AIDO”.

Al termine, brindisi e una fetta di panettone con gli auguri di buone e serene feste. “Per chi volesse fare un pensiero di Natale – concludono – è presente nell'atrio dell' Ospedale con tanti bei gnomi donatori candele e tanti altri gadget presenti tutte le mattine dalle 8.30 alle 13 fino al 24 dicembre”.