TeamVolley: Serie D e risultati delle formazioni giovanili

«Doveva essere una partita calda e così è stato, con l'attacco che ha fatto la differenza per tutta la gara - commenta coach Alex Cavallone al termine del derby -. È stato proprio questo fondamentale a far pendere l'ago della bilancia verso la metà campo nerofucsia. Se guardo il bicchiere mezzo vuoto, mi rammarico per la sconfitta: quando giochi contro la prima in classifica, e riesci a tenere il match quasi sempre in equilibrio, dovresti essere cinico abbastanza per chiudere il conto, ma purtroppo non è andata così. Se invece guardo il bicchiere mezzo pieno, sono contento per il punto conquistato contro la squadra che in questo girone di Serie D non ha ancora perso nemmeno una partita. Adesso c'è un mese e mezzo prima dalla prossima gara, e noi siamo già al lavoro per limare i difetti emersi fino a questo punto della stagione».

La partita del Botalla TeamVolley inizia con un set complicato per le atlete biancoblù, che pur imprimendo un buon ritmo di gioco non riescono a trovare il giusto peso specifico in attacco. La Virtus è molto più incisiva delle padrone di casa e chiude il parziale a proprio favore senza particolari problemi (19-25). Nel secondo periodo, invece, le ragazze di coach Alex Cavallone riescono ad invertire l'inerzia e a giocarsela punto a punto con le avversarie nerofucsia. L'attacco gira meglio che nel parziale precedente e le biancoblù impattano il conto dei set ai vantaggi (28-26).

Nella terza frazione si assiste all'ennesima partenza ad handicap del TeamVolley. Virtus avanti per tutto il parziale, fino ad un massimo vantaggio di +11. Perissinotto e compagne provano a rientrare, ma ormai è tardi. Il set finisce 25-20 per il sestetto ospite. La quarta frazione ricorda molto quella precedente, ma a parti invertite. Il Botalla TeamVolley è sempre avanti nel punteggio grazie a una buona gestione della fase offensiva. Alla fine il tabellone del palasport di Lessona dice 25-23 per la formazione di casa.

Si va al tie-break. La partenza del TeamVolley lascia ben sperare, ma una serie di errori permette alla Virtus di andare al cambio campo sull'8-6. Sono solo due punti di differenza, ma il sestetto biancoblù non riesce a colmare il gap, e anzi cede il pallino del gioco alle avversarie che vanno a chiudere set e partita sul 15-9 finale.

BOTALLA TEAMVOLLEY - VIRTUS BIELLA 2-3

Parziali: 19-25, 28-26, 20-25, 25-23, 9-15

TeamVolley: Lorenzon 19, Biasin 9, Nanì 5, Damo ne, Vodopi 6, Gilardi 3, Allorto ne, Valli (L), Perissinotto 5, Scoleri 7, Vioglio, Gariazzo (L2) ne, Zignone 7, Durando ne. Allenatore: Alex Cavallone. Assistente: Marco Allorto.

RISULTATI DELLE FORMAZIONI GIOVANILI

U13CONAD TEAMVOLLEY - JUNIOR VOLLEY EUROMAC MIX CASALE 3-1Parziali: 25-23; 14-25; 25-15; 25-13

U16DE MORI TEAMVOLLEY - VALESESIA TEAM VOLLEY 16 3-0Parziali: 25-10, 25-23, 25-16 U18ARONA VOLLEY

U18 - GENERALI VIA CARSO TEAMVOLLEY 1-3Parziali: 18-25, 25-23, 7-25, 17-25.