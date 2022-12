Ginnastica Biella a Iesolo per l'ultima gara del 2022

Sabato 17 dicembre, Ginnastica Biella ha partecipato alla sua ultima gara dell’anno, portando in pedana, Sarah Botto, Rebecca Cangiano e Veronica Pastorato per la finale del Campionato Nazionale Gold 2 a squadre. Le ragazze erano state ammesse in 29° posizione, e l’hanno confermata con una bella gara regolare e con pochissimi errori.

Le atlete, tutte classe 2010, erano alla loro ultima gara in categoria Allieve. La società, augura loro di continuare con lo stesso impegno il prossimo anno. Si ringraziano anche le famiglie che hanno preso parte alla trasferta.