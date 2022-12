A Biella l’ultima volta della Nazionale Basket Artisti

Martedì 20 dicembre alle 20 la Nazionale Basket Artisti scenderà in campo per l’ultima volta a Biella nello stesso palasport, nella stessa città e per la stessa Onlus che si coinvolse già 22 anni fa, la Fondazione Clelio Angelino per la lotta a leucemie e linfomi.

“La Nazionale Basket Artisti che tanti chiamano la NBA italiana è una mia creazione e sinceramente sono dispiaciuto di doverla mandare in pensione - afferma Simone Barazzotto ideatore e Presidente del sodalizio artistico sportivo - però i tempi cambiano e bisogna prendere coscienza che realtà come la nostra seppur lodevoli e meritevoli oggi non hanno più l’appeal di una volta. Tanti artisti, giocatori e amici arriveranno a Biella per chiudere insieme in bellezza un’attività che in 22 anni ha raccolto e distribuito più di 600.000 euro a tante associazioni solidali, giocato più di 150 partite in giro per l’Italia e varcato i confini per raggiungere Haiti e negli ultimi anni anche gli Stati Uniti. Lo spirito della Basketartisti continuerà con il nuovo progetto IBBL NY Italian Brands Basketball League, un network che promuove il Made in Italy nel Nord America grazie alla pallacanestro”.

Ad oggi hanno già confermato la loro presenza i volti storici ed i campioni della Basketartisti: Dj Ringo, il cantautore Alessio Bernabei, il “bomber” Antonello Riva, il regista dello “Zoo di 105” Pippo Palmieri, la cantante Simona Molinari, il campione canturino Fabrizio Della Fiori, l’amministratore delegato di Warner Bros Europe e Discovery Alessandro Araimo, il protagonista storico di “Un posto al sole” Gianguido Baldi, l’influencer con origini biellesi Ludovico Aldasio (5,3 milioni di followers tra i primi 30 più seguiti su IG), Giuseppe Dottorini di Heartfulness Italia ed una rappresentativa del BMM Basket Medici Milano. Prevendite online su www.clappit.com e il giorno dell’evento dalle ore 18 in biglietteria. Si ringraziano per la collaborazione lo sponsor tecnico Givova, Heartfulness Italia e l’Assessorato allo Sport del Comune di Biella per il patrocinio.