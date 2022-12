Cinghiali, l’assessore regionale Protopapa incontra la delegazione di Coaarp

L’Assessore all’Agricoltura, cibo, caccia e pesca della Regione Piemonte, Marco Protopapa ha incontrato oggi a Torino, in piazza Castello, una delegazione rappresentante il Comitato amici ambienti rurali Piemontesi.

“Ho ascoltato le istanze portate dal Coaarp sul tema emergenza cinghiali e sui danni causati all’agricoltura in tutto il territorio piemontese, problematica che è diventata anche di sicurezza stradale – spiega - Condivido l’esigenza di sensibilizzare lo Stato su un problema di portata nazionale, affinché intervenga a sostegno delle Regioni per avere sempre più personale per le attività di controllo e di contenimento. Temi ho già portato all’attenzione della Commissione politiche agricole e in Conferenza Stato – Regioni e che nuovamente ho esposto la scorsa settimana a Roma nell’incontro con l’attuale Ministro dell’Agricoltura e sovranità alimentare Francesco Lollobrigida”.