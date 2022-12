Forza Italia, a Biella cena degli auguri FOTO

Buona partecipazione di iscritti e simpatizzanti domenica 18 dicembre al pranzo di auguri organizzato da Forza Italia.

“Abbiamo chiuso con questo pranzo di auguri natalizi un anno, il 2022, che ha visto il nostro partito conseguire un lodevole risultato per il nostro territorio con la riconferma del Ministro Pichetto e dell’On. Roberto Pella a seguito delle elezioni nazionali – spiega il coordinatore provinciale Alberto Fenoglio - Uno stimolo in più per continuare a lavorare sul territorio con rinnovato entusiasmo e impegno. Al pranzo è intervenuto telefonicamente anche il Ministro della Pubblica Amministrazione e Coordinatore Regionale Paolo Zangrillo ribadendo la sua vicinanza alla provincia di Biella”.