Caro energia, aliquota Iva teleriscaldamento dal 22 al 5%, Corradino:" Ottimo risultato dalla Lega"

"Un ottimo risultato ottenuto dalla Lega e in particolare dal vicepremier e ministro delle infrastrutture e dei trasporti Matteo Salvini. Lo chiedevamo da mesi e finalmente oggi è stata data una risposta concreta sul caro energia in termini di aiuti alle famiglie alle imprese. Infatti è stata ridotta l’aliquota Iva dal 22 al 5% per il teleriscaldamento per i mesi di gennaio, febbraio e marzo 2023. Sono soddisfatto che le istanze dei cittadini che usano sistemi meno inquinanti abbiano avuto seguito con un atto pragmatico che dimostra ancora una volta la nostra attenzione alle esigenze degli italiani e nello specifico anche di molti cittadini biellesi"