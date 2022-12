Il Natale è di scena a Riabella. Sabato 24 dicembre la comunità si ritroverà alla chiesa parrocchiale per prendere parte alla Santa Messa, in programma alle 18.30. Seguirà l'apericena, assieme alla tombola. In tal sede, si potrà visitare presepi e Babbi Natale in legno sparsi per la piccola frazione di Campiglia Cervo.