Babbo Natale arriva a Biella in paracadute (foto di repertorio)

La Sezione Provinciale di Biella dell’Associazione Nazionale Paracadutisti d’Italia, organizza l’evento di Babbo Natale e i suoi aiutanti che scenderanno dal cielo con il paracadute per consegnare a tutti i bambini presenti un dolce regalo. La terza edizione, a ingresso libero, avrà luogo sabato 24 dicembre, alle 15, allo stadio Pozzo Lamarmora di Biella. In caso di maltempo verranno comunque consegnati i dolci regali ai bambini presenti, in collaborazione con la Banca del Giocattolo.