Candelo, al via la rassegna In quota - montagne a 360°

L’iniziativa è organizzata dal CAI Biella, che quest’anno festeggia i 150 anni dalla fondazione, e dal Cinema Verdi in collaborazione con l’associazione Montagna Amica e Trento Film festival con il patrocinio della Città di Candelo. Questa rassegna apre la collaborazione con il principale festival di cinema di montagna europeo. Fondato nel 1952, il Trento Film Festival è il primo e più antico festival internazionale di cinema dedicato ai temi della montagna, dell'avventura e dell'esplorazione. Negli ultimi anni, accanto a questi temi, si è aggiunto l'interesse crescente per le questioni ambientali, culturali e di attualità, che hanno reso più stimolante e variegata la manifestazione e la sua programmazione.

Il Trento Film Festival nel suo ambito ha sempre proposto il meglio della cinematografia mondiale, con una ricerca costante di nuove opere e autori, come di film di grandi registi consacrati dalla storia del cinema. Da oltre sessant'anni il Festival si presenta come un'officina di visioni e riflessioni sulle "terre alte" del pianeta e sui territori poco conosciuti, gettando in particolare uno sguardo a tutto tondo, attraverso il cinema, la letteratura e le arti, sul mondo della montagna, dell'alpinismo, dell'esplorazione e dei suoi protago-nisti. La rassegna biellese prevede due incontri con registi ma anche 2 appuntamenti gastronomici. Per il 2023 come ulteriore supporto alla rassegna si pensa anche a una mostra fotografica da ospitare a Candelo. La rassegna vuole essere l’inizio di un vero e proprio festival di cinema della montagna che avrà cadenza primaverile e autunnale portando in sala i migliori film su questo tema e ospiti quali registi, alpinisti o addetti al settore. Tutte le proiezioni inizieranno alle 21. Il costo di ingresso è 8 euro, ridotto a 6 euro per soci Cai, Montagna Amica, Aiace, over 65 e under 13.

«Ringrazio Arrigo Tomelleri, patron del Cinema Verdi. L’idea di questa rassegna nasce dopo il suc-cesso della proiezione, a febbraio, del documentario con le immagini originali e restaurate della spedizione del 1954 al K2 realizzate da Mario Fantin. Le due serate di proiezione hanno registrato il tutto esaurito e il Verdi è stato uno dei cinema con il miglior risultato in tutta Italia. Da lì, con Arrigo, ci siamo detti che sarebbe stato bello continuare a lavorare assieme. Detto e fatto. La sele-zione dei film nasce da un confronto per poter presentare la montagna sotto molteplici aspetti, da quello dell’escursionismo, a quello dell’alpinismo, senza però trascurare chi la montagna la vive come gli allevatori e gli agricoltori. L’invito è rivolto a tutti gli appassionati di cinema, non solo di montagna. La selezione, grazie anche alla collaborazione del Trento Film Festival, è davvero di grande qualità. Un bel regalo che ci facciamo per iniziare a celebrare il nostro 150° di storia sezio-nale. A impreziosire ancora di più il tutto il patrocinio della Città di Candelo e la collaborazione con l’Associazione di Montagna Amica, perché montagna è felicità, è la felicità ha senso se la puoi con-dividere», dichiara Andrea Formagnana, presidente del Cai Biella. «È un onore per Montagna Amica poter collaborare con il CAI alla promozione del cinema di mon-tagna, in particolare con una rassegna targata Film Festival di Trento, una vera e propria istituzione. Ringraziamo anche in comune di Candelo e il Cinema Verdi per l'ospitalità», così Irene Chiorino di Montagna Amica.

«Sono certo che questa rassegna sarà un successo perché parte da una collaborazione spontanea e bella con il CAI Biella e Montagna Amica i quali rappresentano un ulteriore legame con il nostro territorio che ormai da anni caratterizza il cinema Verdi di Candelo, dice Arrigo Tomelleri. “Candelo è onorata di ospitare e patrocinare questa rassegna, che conferma la forte vocazione cul-turale della nostra Città: un’iniziativa che si inserisce appieno nella costante e preziosa collabora-zione tra Comune e Cinema Verdi, uno degli elementi che rende l’offerta culturale candelese così varia e interessante per i cittadini e per l’intero territorio” conclude il Sindaco Paolo Gelone.