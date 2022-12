Grande successo a Castelletto Cervo per la prima de "Al mat dal gratagamule", rilettura del Pinocchio di Collodi ad opera della compagnia teatrale nostrana "La raganella".

In una sala gremita e partecipe, una serata all'insegna della musica e del divertimento! Per chi ancora si fosse perso lo spettacolo, la nuova replica è in programma il prossimo 30 dicembre.