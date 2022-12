Malore fatale nei boschi di Magnano, Cerrione piange la morte di Elver Gaida

Lutto a Cerrione per l'improvvisa scomparsa di Elver Gaida, colpito da un malore mentre era a caccia nei boschi di Magnano. La tragedia si è consumata nella mattinata di ieri, 18 dicembre. Sul posto il personale sanitario, con i Carabinieri, che non ha potuto fare altro che constatarne il decesso a causa di un arresto cardiocircolatorio. Aveva 72 anni.

Ne da notizia il sindaco Anna Maria Zerbola: “Persona conosciuta in tutto il comune per la grande disponibilità ed impegno nel volontariato. Alpino orgoglioso e membro del coro Ana Stella Alpina di Vergnasco di cui era corista fondatore e molto apprezzato. Volontario attivo presso la casa anziani La Terruzza di Salussola. Mancheranno le sue battute, i suoi sorrisi anche agli Alpini ed ai tanti amici che aveva saputo conquistarsi. L'amministrazione comunale è vicina alla famiglia con preghiere”. Lascia nel dolore la moglie Veronica, assieme alle figlie Cristina e Katia. Al momento non è nota la data dei funerali.