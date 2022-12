Biella incidente tra due auto in via Pettinengo, lunghe code a Pavignano

Incidente nella tarda serata di oggi lunedì 19 dicembre a Biella, in via Pettinengo.

A rimanere coinvolte sono state due autovetture che si sono scontrate nei pressi della rotatoria con Strada Monte Bo. Sul posto sono intervenuti i Vigli del Fuoco che hanno sbloccato la portiera di un'auto per fare scendere un conducente e per la messa in sicurezza dei mezzi.

Il 118 ha portato una persona alla guida di un'auto rimasta coinvolta in ospedale per prestare le cure del caso.

La Polizia Stradale si è occupata dei rilievi del sinistro e della viabilità. Per via anche di un cantiere presente su via Ogliaro si sono formate lunghe code sia per chi proveniva da Biella lungo la Sp 100 e andava verso la Valle Cervo, che per chi proveniva nel senso opposto.