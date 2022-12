Anziano in difficoltà a Trivero, in azione 118 e Vigili del Fuoco (foto di repertorio)

Anziano in difficoltà nella mattinata di oggi, 19 dicembre, a Trivero, nel comune di Valdilana. Stando alle informazioni raccolte, l'anziano è caduto in casa e non è più riuscito a rialzarsi. Sul posto, oltre ai Vigili del Fuoco di Ponzone, anche i sanitari del 118 che hanno assistito il malcapitato.