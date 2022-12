82enne a zig zag con l'auto sulla Cossato- Valle Mosso

Momenti di preoccupazione per un anziano alla guida che ha proceduto a zig zag, con l'auto, sulla Cossato-Valle Mosso. L'allarme è stato lanciato ieri, 18 dicembre: all'arrivo dei militari dell'Arma, l'82enne è stato ritrovato in stato confusionale poco distante. Raggiunto anche dai sanitari del 118, il pensionato è stato trasportato in ospedale per alcuni accertamenti.