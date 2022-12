Aspettando il Natale, a Valle Mosso si torna a festeggiare dopo due anni di stop Covid

Come da tradizione, la Parrocchia Sant'Eusebio di Valle Mosso in collaborazione con il Gruppo Alpini, l’Associazione “Passaggio a Oriente” e la Squadra A.I.B. di Valdilana organizza l’iniziativa “Aspettando il Natale”, in programma per la serata di sabato 24 dicembre.

“Dopo due anni di blocco obbligatorio, nel rispetto dei protocolli contro la diffusione del Covid, - affermano gli organizzatori - siamo tornati a riproporre in parte l’evento della tradizione per la Vigilia, riscoprendo la bellezza di ritrovarsi insieme per lo scambio degli auguri e per un momento di fraternità e solidarietà. Alle 22 presso la Chiesa Parrocchiale sarà celebrata la Santa Messa solenne, presieduta dal Parroco, Don Mario Foglia Parrucin.

Al termine della celebrazione, intorno alle 23.15, nel Piazzale della Chiesa, ci sarà la possibilità di gustare qualche dolce della tradizione e bere cioccolata calda e vin brulè tutti insieme. In questo lungo periodo di distanziamento sociale, abbiamo sentito la mancanza anche dei semplici ritrovi nella Comunità; ora, con cautela, cerchiamo di tornare a vivere la ricchezza delle relazioni umane e della compagnia, a maggior ragione in queste occasioni di festa. Inoltre, abbiamo pensato di introdurre una piccola novità che permetterà ai presenti di scaldarsi un po’ in questa notte di gioia e attesa: saranno accese alcune “torce svedesi” che aiuteranno maggiormente a percepire il clima natalizio”.

Valle Mosso già nelle scorse settimane si è preparata all’arrivo del Natale: grazie alla disponibilità degli Alpini e delle volontarie dell’Associazione “Passaggio a Oriente”, le vie del paese sono state addobbate a festa e nella Piazza della Chiesa sono stati realizzati il presepe e due alberi. “L’invito è rivolto a tutti, bambini, giovani, famiglie, adulti ed anziani - concludono gli organizzatori -. Sarà un momento molto semplice, ma per noi importante e significativo, per scambiarci gli auguri, per tornare a incrociare i reciproci sguardi, per vedere sorrisi e condividere serenità e pace”.