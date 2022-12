A Mosso torna la fiaccolata della Vigilia a Marchetto

Alla vigilia di Natale, intorno alle 21.30, nella frazione Marchetto di Mosso, a Valdilana, con commozione si riaccende il gigantesco tradizionale Falò che la tradizione cristiana, ma di derivazione pagana, accende allo scopo di riscaldare il Gesù bambino nato nella magica notte di Natale.

Il ritrovo è alle 20.15 a Mosso nel cortile dove è allestita la capanna del Presepe Gigante per la distribuzione di fiaccole, con partenza alle 20.30 . Alle 21.30 si accende il falò a Marchetto, nel prato della Bunda. Gli organizzatori distribuiranno vino caldo, cioccolata e panettone.

Per i più piccoli è previsto l'arrivo di Babbo Natale. Chi non partecipa alla fiaccolata può raggiungere Marchetto autonomamente lasciando l'auto lungo la strada. Una bella occasione per ritrovarsi e scambiarsi gli auguri. Per informazioni: 334.6142971.