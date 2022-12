Electric Day Nuova Assauto, Corradino: "Biella ha necessità di un trasporto urbano elettrico"

Diversi stati europei ed asiatici stanno già puntando sulla mobilità elettrica, infatti sempre più case automobilistiche stanno spostando l’attenzione verso lo sviluppo delle auto elettriche. Purtroppo in Italia i veicoli elettrici rappresentano ancora una quota molto bassa ed è per questo che diventa indispensabile cambiare rotta, perché anche il noi siamo chiamato a fare la sua parte per provare a ridurre le emissioni e migliorare la qualità della vita soprattutto nei centri urbani, oggi sempre più inquinati e caotici.

Ultimamente la politica italiana e le istituzioni hanno preso la consapevolezza della necessità di elaborare delle linee guida sulla mobilità sostenibile, per uniformare comuni e regioni, al fine di arrivare a decarbonizzare di più e ad inquinare meno ed arrivare al 2030/2050 alla sola mobilità elettrica. La rivoluzione dell’elettrico nella mobilità è oramai un fenomeno inarrestabile ed i vantaggi sono innegabili sia da un punto di vista economico che ambientale. Anche Biella ha la necessità di investire in questa mobilità per un miglior trasporto pubblico e una migliore efficienza negli spostamenti in città. Ringraziamo il sindaco della città di Biella Claudio Corradino per aver partecipato all’evento Electric Day, organizzato dal gruppo Nuova Assauto, e di averci raccontato la sua esperienza e la visione che la città di Biella vuole percorrere nei prossimi anni.

