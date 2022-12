Caffè del Benessere, ultimo appuntamento del 2022: fake news al centro dell'incontro

Nei giorni scorsi, presso l'Oratorio della Parrocchia di Cossila San Grato, si è tenuto l'ultimo appuntamento dell'anno dei “Caffè del Benessere”, incontri a cadenza mensile proposti da Anzitutto, Associazione di Volontariato per gli Anziani, in collaborazione con Parrocchie Valle Oropa, Bar San Grato Cossila San Grato, Auser Biella, Biblioteca Biomedica Biellese - Fondazione 3Bi.

Il tema della giornata ("Come reperire informazioni attendibili e veritiere in sanità") aveva lo scopo di fornire ai partecipanti gli strumenti necessari per individuare e selezionare le fonti informative più appropriate in campo sanitario nel contesto dell'attuale panorama informativo ove i social vanno per la maggiore come mezzo per informarsi. In modo chiaro ed esaustivo, il dott. Jon Scotta ha illustrato come purtroppo le Fake News o “bufale”, notizie prive di fondamento, che vengono fatte circolare in rete dove la ripetitività con cui vengono presentate le rendono troppo spesso “verosimili” e a volte in grado di generare false e pericolose credenze nella popolazione che sovente diventa vittima di piccole e grandi macchinazioni messe in atto per scopi e finalità che il dott. Scotta ha cercato di descrivere, sottolineando come il peso dei consensi “like” sulle Fake News abbia una valenza economica di assoluta rilevanza, ricordando inoltre come nel solo 2018 si sia valutato in oltre otto milioni il numero delle vittime di Fake News in ambito sanitario.

Importante a tale riguardo, ha affermato il relatore, una seria opera di formazione del pubblico, al fine di sviluppare una effettiva capacità di discernimento e di valutazione critica delle notizie che circolano in rete. Si è fatto anche un elenco degli indirizzi di alcuni siti specializzati nello smascherare le bufale più ricorrenti e quelli utili per evitare di cadere in "tranelli" generati dalle bufale. Al termine della riunione il solito rinfresco offerto dagli organizzatori. I Caffè del Benessere riprenderanno dopo la pausa invernale.