Telethon a Gaglianico, raccolti oltre 2 mila euro, il grazie degli organizzatori

Sport, musica, tradizione e tanto divertimento per i bambini. Anche quest'anno Telethon a Gaglianico giunto alla 21° edizione ha dato il meglio di sè ed ha raccolto oltre 2mila euro, per la precisione 2103,40 euro, per la ricerca biomedica verso la cura delle malattie genetiche rare, per un totale in 21 anni di 53.765,15 euro.

Organizzato da Comune di Gaglianico e Associazione Sportiva AS Gaglianico che coinvolge tutte le associazioni del paese in una gara di solidarietà con un ricco programma di appuntamenti, l'ultima maratona era partita giovedì 8 dicembre alle ore 17.00 nella Piazza della Chiesa Parrocchiale con l’accensione dell’Albero di Natale allestito dall’Associazione Gaglianico Tempo Libero e addobbato con il contributo di disegni e decorazioni preparati dai bambini che hanno partecipato al laboratorio creativo “Santa is Coming to Town” organizzato appositamente da GEO (Associazione Genitori e Oltre). A rendere più dolce l’evento era poi stata la cioccolata calda preparata dall’Associazione Alpini del paese. L'evento conclusivo è stato invece sabato 17 dicembre con Un kilometro per Telethon, il villaggio di Babbo Natale e tanti stand che hanno animata la giornata.