Da Bruxelles la bandiera di "Terra della Lana - Sport, benessere, turismo, moda", anche Vigliano c'è

Il 6 dicembre scorso, il sindaco di Vigliano Biellese Cristina Vazzoler, insieme ad una folta delegazione di sindaci biellesi partecipanti al progetto Comunità Europea dello Sport 2023 “Terra della Lana – Sport, Benessere, Turismo, Moda” è stata accolta al Parlamento Europeo di Bruxelles, alla cerimonia Annual Awards ACES Europe, per la consegna ufficiale delle bandiere.

Capofila del progetto è Biella, con il sindaco Claudio Corradino; sono 32 i comuni del territorio che ne fanno parte, nella convinzione che “Terra della Lana – Sport, Benessere, Turismo e Moda” sia un’occasione importante in ambito sportivo-culturale in grado di coinvolgere il territorio, puntando su accoglienza, inclusione, fratellanza e favorendo la crescita di un movimento sportivo. Uno degli obiettivi è quello di potenziare una rete di impiantistica sportiva che favorisca la riqualificazione delle strutture e il miglioramento degli standard di qualità della vita, pensando in particolare alle giovani generazioni nonché al rilancio turistico del territorio. Nel 2023 una serie di eventi sarà organizzata sul territorio biellese sotto l'egida di "Terra dello sport"; eventi che, grazie alla fitta rete di contatti che il progetto attiva, potranno portare sul territorio biellese nuovi interlocutori, sportivi, turisti e potenziali investitori.