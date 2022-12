Biella, Comune e Questura uniti per Natale: ecco la bella iniziativa

In foto oltre sindaco e vice sindaco il vicario della Questura Dott.ssa Teresa Romeo (al centro) e due agenti della Polizia di stato in uniforme operativa

Comune di Biella e Questura uniti anche nel periodo natalizio. Uno degli abeti dislocati in piazza Duomo è stato addobbato grazie alla Questura che ha fornito all’amministrazione una serie di palline per abbellire l’albero di Natale.

“Ringraziamo il Questore e il personale della Polizia di Stato per averci affiancato in questa iniziativa” spiegano il Sindaco del Comune di Biella Claudio Corradino e il vicesindaco Giacomo Moscarola. In fede ai baluardi propri della Polizia di Stato, il Sig. Questore di Biella, nella ricorrenza delle festività natalizia, ha voluto far dono alla città di Biella delle pallina di Natale della Polizia di Stato. Un gesto simbolico per testimoniare i valori e l’impegno degli operatori della Polizia di Stato al servizio della comunità cittadina, compendiati nel motto #essercisempre, che assume in questi giorni un significato ancora più pregnante.

“Felice e orgoglioso di questa proficua collaborazione tra Polizia di Stato e Comune, non posso che ringraziare il Sindaco Claudio Corradino per aver messo a disposizione uno dei quattro abeti in una della piazze principali della città di Biella, e il vice sindaco Giacomo Moscarola per l’impegno profuso in questa iniziativa”, afferma il Sig. Questore Claudio Ciccimarra.