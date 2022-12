Anffas, messa e benedizione con il vescovo Farinella

C’è stata anche la benedizione del vescovo Roberto Farinella nella messa di Natale che si è svolta al Centro diurno di Anffas Provinciale venerdì 16 dicembre. “E’ sempre un piacere stare insieme a voi, in amicizia e in semplicità” ha detto il vescovo ai tanti presenti nel salone principale della struttura.

“E’ sempre un momento speciale e non solo perché ha una lunga tradizione - ha invece detto Ivo Manavella, presidente della Cooperativa Sociale Integrazione Biellese, braccio operativo di Anffas -. Negli ultimi due anni siamo stati molto limitati per via delle diverse misure anti-Covid. Oggi invece c’eravamo tutti: ospiti, familiari, amici, volontari e operatori. Un momento di festa, che scalda il cuore”.

In rappresentanza dell’amministrazione comunale di Biella era presente l’assessore Silvio Tosi, mentre erano presenti tra gli altri, rappresentanti del circolo culturale sardo “Su Nuraghe”, del Centro Sportivo Cedas/Lancia di Verrone, dei Lions e di Cascina Catella di Villanova. A celebrare la messa insieme a Roberto Farinella, il parroco di Gaglianico don Paolo Loro Milan.