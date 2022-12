Vittoria per la SPB Esso Maxemy, altri tre punti guadagnati

La SPB Esso Maxemy vince 3 a 1 la partita in casa contro Borgofranco, una partita tesa dal punto di vista emotivo, con gli avversari molto agonisti. Comunque i ragazzi di coach Bonaccorso non si sono fatti trasportare eccessivamente e hanno portato a casa i tre punti in palio. Importantissima vittoria per quanto riguarda la classifica, infatti ora i biellesi sono secondi, con una partita in più di Mondovì, appena dietro.

“Siamo contentissimi del risultato - dice lo schiacciatore e top scorer Giacomo Bottigella -. Tre punti molto importanti per la classifica, ci portano davanti a Mondovì e Chieri, di cui aspettiamo il risultato. Sicuramente stiamo disputando un bellissimo campionato e ci stiamo togliendo delle bellissime soddisfazioni, soprattutto a livello di prestazioni.” Una stagione sopra alle aspettative societarie per la SPB Esso Maxemy, che sta disputando un campionato pazzesco.

SPB Esso Maxemy - Pallavolo Borgofranco 3-1

Parziali: 25-16; 25-17; 19-25; 25-21.

Tabellino: Badini 0, Bottigella 22, Dellapina 1, Maio 5, Mazzoli 9, Pelle 8, Pozzi 0, Rege 8, Sarasino 8, Spinello 3, Vicario 0. Libero Pelosini 1, Ressia. NE: Bozzo.