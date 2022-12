Vittoria netta per bonprix TeamVolley

Un Natale ancora più dolce, quello che il bonprix TeamVolley si è regalato e ha regalato ai suoi tifosi. Ieri sera, tra le mura amiche del palasport di Lessona, le biancoblù di coach Fabrizio Preziosa hanno strappato al VBC Officine Savigliano i primi tre punti casalinghi di questa stagione, ed è stata la prima volta in Serie B2. Un 3-0 che fa bene al morale e alla classifica, perché spazza via un po' di cirrocumuli dall'orizzonte salvezza. Match mai in discussione. Alessia Diego e compagne sono state avanti nel punteggio, dall'inizio alla fine, mettendo in pratica, e alla lettera, le indicazioni dello staff tecnico. Eseguito alla perfezione quanto preparato durante la settimana di allenamenti in palestra.

Inoltre, il bonprix TeamVolley ha dimostrato di saper stringere i denti anche nell'unico momento di difficoltà dell'intera partita: quando nel terzo set, avanti 9-1, il sestetto di casa si è fatto riprendere dalle avversarie cuneesi sul 16 pari. A quel punto, è venuto fuori il carattere, che nelle stagioni passate si è sempre rivelato la freccia vincente nella faretra della formazione laniera.

Un bonprix TeamVolley che finalmente vince e convince, come spiega coach Preziosa: «Finalmente possiamo commentare una vittoria convincente e anche abbastanza netta. Stasera le ragazze sono state davvero brave, a 360°. Siamo stati praticamente sempre avanti, con qualche patema d'animo solo nel terzo set, quando ci siamo fatti raggiungere sul 16 pari, ma poi siamo riusciti a riprendere in mano l'inerzia della gara con molta lucidità e determinazione. Sono molto contento perché le ragazze hanno seguito tutte le indicazioni tecnico-tattiche che avevamo preparato in settimana, finalmente abbiamo giocato un'ottima partita di battuta, come dovremmo fare sempre. Proprio questo fondamentale si è rivelato decisivo perché ha limitato parecchio le loro due centrali, che sono il loro punto di forza. Una bella gara e un bel modo di festeggiare il Natale, ma soprattutto ci siamo avvicinati in classifica proprio alle nostre avversarie di stasera, che sono appena al di fuori della zona retrocessione e che quindi dobbiamo assolutamente mettere nel mirino se vogliamo raggiungere il nostro obiettivo salvezza. Avanti così!».

BONPRIX TEAMVOLLEY - VBC OFFICINE SAVIGLIANO 3-0

Parziali: 25-22, 25-16, 25-21

TeamVolley: Cimma (L), Zatta ne, Galliano 11, Gualinetti ne, Peruzzo 5, Levis 1, Filippini 9, Diego 15, Boglio ne, Valsecchi ne, Boggio 3, Riccardi ne, Spinello (L2) ne, Biasin 7. Allenatore: Fabrizio Preziosa. Assistente: Paolo Salussolia.

Savigliano: Alemanno ne, Tomatis (L), Grossi ne, Galletto L. 2, Baudino, Bosio 2, Galletto M. 2, Rocca, Mainardi 4, Olocco 6, Castellano 2, Gallina 8, Bruno 12, Maccagno 3. Allenatore: Marco Porello.