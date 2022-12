Un’altra vittoria per la SPB, è campione d’inverno

La SPB Ilario Ormezzano Sai continua a vincere e chiude il girone d’andata al primo posto con due punti di distacco sulla seconda classificata. La partita contro Novara è stata una delle migliori giocate dai biellesi, un 3 a 0 senza storie, che ha dimostrato la forza dei ragazzi di coach Di Lonardo. Un buon risultato e una buona prestazione che accompagnano la SPB verso la lunga pausa per lo svolgimento della Coppa Piemonte.

“Siamo contenti della prestazione - dice il coach Carlos Di Lonardo -. Non abbiamo mai mollato la presa e siamo stati in vantaggio durante tutta la partita, un bel modo per chiudere l’andata. Sono a maggior ragione contento perché tutta la squadra ha dato il proprio contributo senza risparmiarsi. Adesso dobbiamo riprendere in mano la situazione atletica per ripartire bene a febbraio con il ritorno.” La prima squadra della Scuola Pallavolo Biellese sta disputando una stagione strepitosa, con una sola sconfitta per 3 a 2 in trasferta. I ragazzi sono consapevoli della loro preparazione tecnica e sanno di poter essere protagonisti in questo campionato.

SPB Ilario Ormezzano Sai - Volley Novara 3-0

Parziali: 25-15; 25-19; 25-14.

Tabellino: Cravera 10, Debenedetti 7, Frison E. 2, Frison D. 5, Marchiodi 7, Scardellato 19, Ricino 1, Sganzetta 2, Ujkaj 1. Libero Vicario 1. NE: Brusasca, Gallo.