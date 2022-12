Giornata di sport a Occhieppo con il 6° Cross della Madonna del Latte (foto e video di Nicola Rasolo per Newsbiella.it)

Giornata di sport a Occhieppo Inferiore con il 6° Cross della Madonna del Latte, in programma nella mattinata di oggi, 18 dicembre. Oltre 80 i partecipanti alla gara riservata a tutte le categorie e andata in scena presso il complesso di via San Clemente del paese.

Alla fine, sono stati premiati vincitori: Matteo Loggia dell’Atletica Gaglianico (Cross 500 m Esordienti 5 M7F), Maddalena Bognolo dell’Atletica Candelo (Cross 500 m Esordienti 8 M/F), Lorenzo Marcato del GS E. Zegna (Cross 500 m Esoirdienti 10 M/F), Elisa Gardini del Bugella Sport (Cross 1 km Ragazze), Martino Miniggio dell’Atletica Stronese (Cross 1 km Ragazzi), Gregorio Struppa del Bugella Sport e Linda Perone dell'Atletica Gaglianico (Cross 2 km Cadetti-e), Diego Poletto dell’Atletica Gaglianico e Costanza Antoniotti dell'Atletica Stronese (Cross 3 km Allievi-e), Chiara Gualtierotti dell’Unione Giovane Biella (Cross 4 km Donne) e Alberto Mosca dell’Atletica Potenza Picena (Cross 6 km Uomini).