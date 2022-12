Ginnastica La Marmora, molto bene la squadra delle giovanissime di artistica femminile

Dopo il risultato eclatante ottenuto dalla squadra delle giovanissime Beatrice Vialardi, Helena Garavaglia, Maggie Castello, Giada Garrone e Sara Moreschi della sezione di Artistica Femminile della Società di Ginnastica La Marmora che si era laureata campionessa interregionale nella fascia Gold 3A, per ginnaste tra gli otto ed i dieci anni, ha partecipato al Campionato Italiano a Jesolo. Le speranze di ben classificarsi erano ben fondate ma le tecniche Marta Beraldo ed Aurora Sellone erano molto preoccupate.

Infatti, una delle due punte di diamante della squadra, Beatrice, da una settimana lontana dagli allenamenti per una fastidiosissima influenza era comunque desiderosa di gareggiare e sostenere con la sua presenza le compagne, non tanto Helena che con lei aveva già partecipato lo scorso anno ai Campionati nazionali ma Maggie, Giada e Sara alla loro prima esperienza. La gara è incominciata molto bene con l’esercizio alla trave senza alcuna caduta e solamente qualche traballamento da mettere sempre in conto in questo attrezzo. Nel prosieguo della gara qualche errore è stato commesso ma nel complesso ciascuna ginnasta ha fatto la sua parte. Importante è stato il senso di gruppo che si respirava e non solo perché l’incitamento che ciascuna dava alla compagna mentre eseguiva i propri esercizi ha dato alle insegnanti la dimostrazione che il lavoro svolto in palestra di coesione del gruppo, di sostegno, di partecipazione è stato proficuo.

Al di fuori del risultato sportivo è l’appartenenza al gruppo, la certezza di essere supportata dalle compagne e dalle insegnanti nei momenti più importanti della vita sportiva è il più importante obiettivo da raggiungere. Questo campionato nazionale ha visto queste determinate ginnaste in erba conquistare la quindicesima posizione con un punteggio poco distante dalla finalissima riservata alle migliori dieci squadre ed un risultato personale alle parallele di Beatrice, pur con un errore, ed al corpo libero di Helena, punteggi tra i migliori della gara della loro fascia. Questo risultato inorgoglisce non solo le tecniche Marta, Aurora e la coreografa Alessandra, ma soprattutto i tecnici delle altre sezioni della La Marmora, tutti i ginnasti e ginnaste, i dirigenti e la sottoscritta come Presidente di questo importante sodalizio.