A Vigliano la carica dei 100 alla corsa dei Babbi Natale (foto e video di M. Benedetti per newsbiella.it)

Un centinaio, tra camminatori e corridori, a Vigliano Biellese per la tradizionale corsa dei Babbi Natale. L’appuntamento, andato in scena nella mattinata di oggi, 18 dicembre, ha visto la partecipazione di numerose famiglie, atleti e tanti amici a quattro zampe. Il percorso di 6 chilometri ha abbracciato le vie principali del paese, con arrivo in piazza Martiri.

Com’era prevedibile, si è avvertito un caloroso clima natalizio. L'evento è organizzato dalla Podistica Vigliano, in collaborazione con Karisma Cafè, Pro Loco e patrocinio del Comune.