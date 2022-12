A Borriana si corre in mezzo alla Bessa, oltre 150 runners per il Christmas Edition Trail FOTO e VIDEO

A Borriana si corre in mezzo alla Bessa, oltre 150 runners per il Christmas Edition Trail (servizio di Nicola Rasolo per newsbiella e foto organizzatori)

Anche nel basso Biellese lo sport ha scandito la mattinata di oggi, 18 dicembre. A Borriana, infatti, oltre 150 runners si sono dati appuntamento per percorrere In mezzo alla Bessa – Christmas Edition Trail, evento benefico realizzato da La Vetta Running, il cui ricavato sarà devoluto alla Pro Loco di Ponderano per il progetto “Una goccia per un sorriso”.

Ad arrivare prima al traguardo, nella 21 km, la coppia formata da Paolo Orsetto e Rosa Orlarej; nella 10 km, invece, hanno spiccato Enzo Mersi e Giusy Feo.