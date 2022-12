Mercati e fiere del Piemonte chiedono aiuti

Mercati e fiere chiedono sostegno pubblico. Lo ha detto giovedì nell’audizione di Terza commissione (presidente Claudio Leone) il presidente nazionale dell’Associazione “GOIA Fenapi Giancarlo Nardozzi.

L’assessore al Commercio Vittoria Poggio ha garantito il sostegno della Regione, soprattutto per la questione dei mezzi di trasporto, visto che la categoria risulta caratterizzata dalla presenza di un parco mezzi nel complesso datato.

Per delucidazioni sono intervenuti nell’ordine: Sarah Disabato (M5s), Giorgio Bertola (Europa Verde), Valter Marin (Lega), Alberto Avetta (Pd), lo stesso Leone e Silvana Accossato (Luv).

Come sottolineato da Nardozzi, questo tipo di commercio è aiuta a contenere i prezzi, inoltre è fonte di sostentamento per centinaia di famiglie italiane, di cui quasi 15 mila nel solo Piemonte: “Il nostro territorio regionale - come spiegato - vanta la presenza di 53 mercati sopra i 150 banchi di cui 27 sopra i 200, con il primato europeo del mercato di Porta Palazzo a Torino, costituendo quindi un importante asset strategico in tema di promozione turistica del territorio, purtroppo ad oggi mal sfruttato”.

“GOIA Fenapi – ha affermato ritiene necessario che, considerata l’importanza storica, sociale ed economica che il sistema dei mercati e delle fiere comporta per il territorio regionale, la Regione Piemonte debba intervenire con provvedimenti a tutela della categoria”.

Il settore agro-energetico in Piemonte

La Commissione ha poi audito i rappresentanti del Consorzio Monviso Agroenergia con sede a Pinerolo (To).

Andrea Chiabrando ha evidenziata l’opportunità strategica di prevedere indirizzi chiari che possano facilitare le aziende agricole nello sviluppo di nuovi investimenti e strumenti facilmente applicabili per poter sfruttare appieno il ruolo dell’agricoltura nella transizione energetica.

In particolare, come ha ribadito il presidente Sebastiano Villosio, le attuali sfide innescate dalla crisi climatica e dalla guerra in Ucraina che hanno messo sotto stress il mercato dei cereali e provocato l’aumento dei prezzi del gas e dell’energia elettrica, deve essere il settore del biogas e del biometano a sostenere la filiera agroalimentare.

Attualmente il Piemonte con 218 impianti di biogas si attesta al terzo posto in Italia, preceduto da Lombardia (572) e Veneto (257) e davanti all’Emilia Romagna (207).

Sono poi intervenuti i consiglieri Monica Canalis (Pd), che aveva richiesto l’audizione, Accossato, Avetta, Marin, Sean Sacco (M5s) e Angelo Dago (Lega)