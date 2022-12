Cosa fare per registrare il codice LEI?

La registrazione del codice LEI è essenziale per portare a compimento qualsiasi operazione finanziaria. Nel corso degli ultimi anni, tale misura ha assunto un carattere di obbligatorietà in determinate circostanze, in base a quanto definito anche dalla direttiva MiFID. E' sufficiente conoscere alcuni elementi ben precisi per sfruttare fino in fondo le potenzialità di un sistema molto importante. Che cos'è, come funziona e soprattutto come bisogna registrare il codice LEI? Il link https://italialei.it/ consente a chiunque debba o voglia utilizzarlo di renderlo sempre più efficace per le proprie transazioni economiche. In questo modo, è possibile rendersi conto di quanto sia rilevante un elemento del genere per fare in modo che ogni procedura finanziaria venga effettuata all'insegna della massima sicurezza.

Che cos'è il codice LEI

Prima di sapere come registrare un codice LEI, è necessario scoprire di cosa si tratti. Stiamo parlando di una combinazione costituita da 20 caratteri sotto forma di numeri e lettere. Una sequenza simile è determinante per definire quali siano le persone giuridiche con le quali si è alle prese in varie circostanze finanziarie. La sequenza alfanumerica si basa su normative ben precise e identifica ciascun soggetto giuridico che possiede titoli azionari presso qualsiasi intermediario finanziario. L'aspetto di un codice identificativo LEI è analogo rispetto a quello di un vero e proprio codice fiscale, anche se non riguarda le persone fisiche, ma solo quelle giuridiche.

A cosa può servire un codice LEI

Per richiedere il codice LEI, serve portare avanti alcuni passaggi ben precisi. In linea di massima, ci si deve rivolgere a Infocamere e sostenere alcune spese economiche. In questo modo, viene rispettato lo standard definito dalle normative MiFID 2 ed essere pienamente conformi a ogni regola, in modo da poter operare con soggetti giuridici sia italiani che esteri senza alcun tipo di limitazione. Ogni società italiana che opera come persona giuridica deve registrare un codice LEI, in base alle regole introdotte dal 3 gennaio del 2018. Il codice permette a ogni realtà aziendale di apprendere alcuni dati di primo piano sulle realtà che lavorano in ambito finanziario. Con tale sistema, i rischi di andare incontro a situazioni poco chiare vengono pressochè annullati. Per farlo, basta tenere d'occhio un codice valido a livello internazionale e con un'affidabilità sempre al massimo.

Come richiedere e registrare il proprio codice LEI

A questo punto, non resta altro da fare che sapere come deve essere elaborata la richiesta del codice LEI, per poi registrarlo seguendo alcune regole ben precise. Sul sito Internet di Infocamere, è possibile compiere una simile procedura con successo. Dopo aver inserito i propri dati anagrafici, si procedere con l'aggiunta delle informazioni essenziali sulla struttura della propria società. Quindi, bisogna solo apporre la propria firma digitale per completare la pratica.

Il codice LEI può essere richiesto senza alcuna limitazione da qualsiasi persona giuridica che faccia parte del Registro delle Imprese, oltre che dei fondi pensione e degli enti soggetti al reporting obbligatorio.

La registrazione del codice LEI arriva di conseguenza e consente a ogni impresa di acquisire tutta l'autorevolezza necessaria per condurre in porto operazioni finanziarie di notevole importanza. Bastano solo pochi e semplici passaggi per centrare un obiettivo essenziale.