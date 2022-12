Sarà da accertare la dinamica dell’incidente stradale autonomo avvenuto tra la mezzanotte e l’una di questa notte, a Valdengo.

Stando alle prime ricostruzioni, l’auto sarebbe finita fuori strada e avrebbe preso in pieno un palo della corrente, finito poi in mezzo alla strada. Sembra che il conducente non abbia riportato conseguenze. Sul posto, oltre alle forze dell’ordine, anche i Vigili del Fuoco per la messa in sicurezza e i tecnici preposti.