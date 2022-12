Occhieppo Superiore in lutto per la morte di Luigina Bertinetti

Stanotte è mancata Luigina Bertinetti, la madre dell’ex sindaco Guido Dellarovere. A esprimere il proprio cordoglio Cristina Patelli, assieme alla famiglia: “Caro Guido, ricorderemo per sempre la tua mamma, perché era una donna speciale. Vivrà nei nostri e nei tuoi ricordi, così come nei pensieri di tutti coloro che hanno avuto la fortuna di incontrarla in questa vita terrena. Una preghiera per Luigina, per te e per la tua famiglia. Un abbraccio grande".

Domani sera, lunedì 19 dicembre, alle 19, sarà recitato il rosario. Il funerale, invece, avrà luogo martedì mattina, alle 10, nella Chiesa di Santo Stefano a Occhieppo Superiore.