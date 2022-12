Coppia di cinghiali travolta prima della Galleria della Volpe

Due cinghiali spuntano all’improvviso in mezzo alla carreggiata, l’auto in corsa non riesce a evitare l’impatto. L’ennesimo sinistro che vede coinvolta la fauna selvatica è avvenuto poco dopo la mezzanotte in prossimità della Galleria della Volpe.

Sembra che il conducente non abbia riportato conseguenze gravi. Sul posto, oltre ai Carabinieri, anche il personale preposto al recupero delle carcasse. Sempre in serata un capriolo è stato travolto sulla rotonda di San Giacomo di Masserano, a pochi metri dall’imbocco per la Superstrada.