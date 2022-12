Perde il controllo dell’auto e danneggia lo spartitraffico di Candelo. Il fatto si è verificato nel pomeriggio di ieri, 17 dicembre, in via Sandigliano: fortunatamente è rimasto illeso il conducente di 70 anni. Sul posto i Carabinieri per i rilievi di rito. Accertamenti in corso a Sandigliano per un sinistro, avvenuto in serata, che ha visto coinvolti due automezzi.