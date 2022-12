Presepe Vivente in scena a Biella (foto di Nicola Rasolo per newsbiella.it)

Grande interesse a Biella per il Presepe Vivente che ha visto la partecipazione di famiglie, giovani e cittadini. L’evento è andato in scena ieri sera, 17 dicembre, in piazza Duomo. Al termine, panettone per tutti i presenti.