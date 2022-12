Provincia, martedì seduta del Consiglio

Le comunicazioni del Presidente della Provincia; due ratifiche di altrettante variazioni urgenti al Bilancio di Previsione 2022-2024; la modifica del Regolamento dell'Organismo di Composizione della Crisi da sovraindebitamento della Provincia; la dismissione dal demanio strade della Provincia ed acquisizione al Comune di Candelo della Provinciale Biella–Candelo; l'approvazione dello schema di convenzione tra la Città Metropolitana di Torino e la Provincia di Biella per organizzazione ed esami per titoli di insegnante e istruttore autoscuola, consulente per la circolazione dei mezzi di trasporto; la definizione dei criteri di assegnazione di contributi in acque salmonicole per cubatoi ittici e impianti ittiogenici della Provincia di Biella; l'adozione del nuovo regolamento per concessione di finanziamenti e benefici economici.

Questi gli otto punti all'ordine del giorno del Consiglio Provinciale, convocato per martedì 20 dicembre alle 17.