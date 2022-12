Croce Rossa, a Biella una cena di Natale per ringraziare tutti i volontari e i dipendenti

Un caloroso augurio di buon Natale è giunto ai soci della Croce Rossa di Biella! Sabato 17 dicembre all’Agorà si è tenuta l’annuale cena degli auguri di Natale a cui hanno partecipato soci, volontari e dipendenti dell’associazione.

La festa è iniziata alle 20 con l’aperitivo, mentre durante la cena il presidente Osvaldo Ansermino ha ringraziato tutti i partecipanti per le attività portate avanti nel corso dell’anno, sottolineando l’importanza crescente del Comitato che negli ultimi due anni ha avviato nuovi progetti per aiutare le famiglie in difficoltà sul territorio, continuando allo stesso tempo a garantire i servizi assistenziali durante il periodo della pandemia. Una serata per ringraziare tutti i volontari e i dipendenti per il lavoro svolto.