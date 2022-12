A Lessona passione, storia e coesione sociale dietro la riapertura dell'Enoteca Regionale della Serra e del Biellese FOTO e VIDEO

A Lessona, nella mattinata di ieri, sabato 17 dicembre, sono stati riaperti i locali che ospitano l'Enoteca Regionale della Serra e del Biellese e il ristorante Malvarosa. Diversi i soggetti coinvolti nel progetto: oltre all'Enoteca, grandi protagonisti sono il comune di Lessona e la Polisportiva Handicap Biellese.

Questa nuova fase segue a quella precedentemente, che comunque, nonostante le difficoltà incontrate e la prematura interruzione, ha comunque consentito prima di tutto la ristrutturazione dell’edificio portando a termine i previsti lavori di riqualificazione edilizia del fabbricato, incrementando pertanto il patrimonio comunale, ma soprattutto dando vita ad un grande progetto di inclusione sociale che prosegue tutt'ora e con obiettivi ben precisi come hanno dichiarato il presidente dell'Enoteca Graziola e il sindaco Cambié.

Durante l'evento è stato messo in luce il nuovo lavoro grafico all'interno della struttura, e non è mancato il rammarico di Graziola che si è soffermato su due temi: "Questa deve essere anche la casa dei produttori di vino – ha sottolineato il Presidente – e sono dispiaciuto che oggi pochi siano presenti per questo evento, e mi duole dire che auspicherei una maggiore presenza istituzionale, come ad esempio la Camera di Commercio, che in altre province è presente all'interno delle enoteche regionali, supportando cosi uno strumento di promozione territoriale ".

Tra gli intervenuti presente anche il primo cittadino di Biella Claudio Corradino, che ha confermato la prossima adesione all'enoteca da parte del capoluogo biellese. A breve sarà presentato il calendario delle aperture di questo spazio da sempre destinato al sociale e con una storia che riguarda tanti lessonesi come ha spiegato il sindaco Simone Cambié.