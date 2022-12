La Società Musicale “Giuseppe Verdi” torna ad esibirsi a Vigliano

La Società Musicale “Giuseppe Verdi” – Città di Biella sarà impegnata domani, domenica 18 dicembre alle ore 21.00 nel Teatro “Erios” di Vigliano Biellese in occasione del “Concerto di Natale”.

Questo il programma del Concerto degli Auguri

Programma Concerto degli Auguri - Prima Parte

Gran Marcia op. 141

Giuseppe Unia – Arr. Valerio Semprevivo

Elena – Marcia sinfonica

Emilio Straudi

Dall’Operetta “Il Paese dei Campanelli” – Fox della Luna Carlo Lombardo – Virgilio Ranzato – Trasc. Paolo Belloli

Dall’Operetta “ Madama di Tebe” – Spesso a cuori e picche Carlo Lombardo – Trasc. Michele Mangani

Aggiungi un posto a Tavola – Selezione dalla Commedia Musicale Armando Trovajoli – Arr. Marco Marzi

Seconda Parte

The Lord of the Dance – Selezione dal Musical Ronan Hardiman – Arr. Frank Bernaerts

A Childhood Remembered – Originale Rossano Galante

Dall’Operetta “La Duchessa del Bal Tabarin” – Frou frou del TCarlo Lombardo – Trasc. Michele Mangani

Dall’Operetta “Cin ci là” – Oh, Cin ci là Carlo Lombardo – Virgilio Ranzato – Trasc. Paolo Belloli

Dall’Operetta “Al Cavallino Bianco” – Al Cavallino Ralph Benatzky – Trasc. Davide Pedrazzini

A Christmas Carol Fantasy – Selezione Arr. Takashi Hoshide