Alla Camera del Lavoro la tavola rotonda “2035, Oltre l’automotive”

Si è tenuta nella giornata del 14 dicembre, presso il salone “Giuseppe di Vittorio” della Camera del Lavoro di Biella, a compendio e conclusione del percorso congressuale della FIOM CGIL di Biella, che ha visto la conferma a segretario generale territoriale di Filippo Porcari, pari all’88%, la tavola rotonda incentrata sui rapporti tra la transizione ecologica chiesta dall’Unione Europea e l’industria metalmeccanica denominata “2035, Oltre l’automotive”.

La tavola rotonda è stata moderata e condotta dallo scrittore e collaboratore di Radio 3, Daniele Scaglione, autore del libro “Più idioti dei dinosauri”.

A sedersi al tavolo sono stati: Franco Oliaro Pres. Sez. Meccanici UIB, Elena Chiorino Assessore Lavoro e Formazione professionale Regione Piemonte, Michele De Palma Seg. Gen. FIOM-CGIL Nazionale, Filippo Spertino Prof. Dip. Energia Politecnico di Torino.

“Una bella iniziativa, pienamente riuscita, dove l’incontro tra le parti sociali, l’amministrazione pubblica territoriale e la ricerca e formazione hanno potuto confrontarsi in un ottica di sviluppo di fronte ad una trasformazione epocale - commenta il seg. Gen. FIOM CGIL Biella Filippo Porcari - . Questa tavola rotonda non ha la pretesa di dare tutte le risposte alle domante intrinseche ad un cambiamento di tale proporzioni, ma di piantare un seme per creare quel confronto costruttivo tra tutte le parti chiamate in causa nel processo di trasformazione che ci troviamo davanti. Ricordo che il comparto metalmeccanico è quello che produce macchinari e attrezzature per tutti gli altri comparti e in tal senso va essere considerato un comparto avanzato per ogni trasformazione economica. Nuovi prodotti e nuove tecnologie sconvolgeranno I processi produttivi modificando la nostra vita e le nostre abitudini e l’industria biellese non può eludere la sfida. Servono investimenti pubblici e privati, 13 anni sembrano molti, ma passano in un soffio. Ringrazio tutti gli intervenuti e in particolar modo la CGIL – Camera del Lavoro di Biella per l’ospitalità e il fattivo aiuto”.

"È fondamentale definire una politica industriale che negli ultimi dieci anni è venuta a mancare - commenta l’assessore al Lavoro della Regione Piemonte Elena Chiorino - : come Regione abbiamo scelto di sviluppare una linea di interventi che sia a supporto delle imprese e dei lavoratori e che sappia guardare al futuro. La sfida di oggi è cercare di anticipare le richieste del mercato: il nostro obiettivo come assessorato è fornire ai lavoratori una formazione mirata che possa garantire competitività alle imprese. E proprio in quest'ottica che stiamo costituendo le Academy, modelli formativi organizzati per filiere e declinati per vocazioni territoriali, che uniscono imprese e formazione nella creazione di percorsi flessibili. A Biella è stata formalmente avviata l’Academy dedicata a tessile e green jobs: un risultato reso possibile grazie allo stretto dialogo con tutti gli attori direttamente coinvolti, per valorizzare la capacità manifatturiera del biellese per attrarre giovani e nuovi investimenti su un territorio che ha molto da offrire in termini di opportunità. Siamo consapevoli delle criticità che stiamo vivendo, ma procediamo convintamente e cin orgoglio su questa strada senza dimenticare che siamo la seconda potenza economica in Europa e la settima mondiale grazie ad un know how importante, capacità imprenditoriale ed una forza lavoro esperta ed altamente qualificata."

"La transizione industriale dichiara il seg. Gen. FIOM CGIL Nazionale Michele De Palma - la fanno le lavoratrici e i lavoratori metalmeccanici. In questa manovra finanziaria non ci sono risposte per l'occupazione e l'industria. Abbiamo chiesto da subito al nuovo governo di convocare un tavolo sulle politiche industriali e sui settori strategici dell'industria a partire da automotive, siderurgia ed elettrodomestici. Ma il Ministro Urso non ci ha ancora risposto e sull’automotive ha convocato solo le imprese. L’Italia ha un ritardo strutturale nel settore automotive che sta vivendo una fase di profonde trasformazioni per la transizione industriale verso produzioni elettriche e ibride. Occorre accelerare dato che l’Unione Europea ha fissato lo stop alla produzione di motori endotermici entro il 2035. Questo clima di incertezza sta facendo crescere le preoccupazioni anche tre le lavoratrici e i lavoratori della filiera della componentistica. Negli ultimi anni l’assenza di investimenti e di politiche industriali, rispetto a Germania e Francia, ha fatto perdere al nostro Paese volumi produttivi, passando da 2 milioni alla fine degli anni 80 a meno di 400 mila veicoli prodotti nel 2021. Il tema dell’automotive resta un elemento della reindustralizzazione di questo paese al pari degli altri settori che inevitabilmente ne saranno coinvolti in termini di efficientamento e risparmio energetico. I nuovi sistemi di produzione e l’utilizzo di nuove soluzioni tecnologiche e materiali necessitano di investimenti strutturali e convergenti in tutti i settori manifatturieri e in particolare delle costruzioni meccaniche che richiedono un impegno del sistema paese per una economia circolare al cui centro c’è il lavoro dei metalmeccanici che forniscono non solo mezzi per la mobilità, ma anche attrezzature per le costruzioni e riscaldamento, macchinari per la produzione tessile, chimica ed alimentare. 