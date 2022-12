Gaglianico, 83enne urtato dallo specchietto di un'auto in corsa che non si ferma

Secondo le prime ricostruzioni, un uomo di 83 anni sarebbe stato urtato dallo specchietto di un'auto in corsa, che non si sarebbe fermata.

Il fatto sarebbe accaduto ieri venerdì 16 dicembre a Gaglianico, in via Candelo, alle 17,40. Al momento sono in corso gli accertamenti da parte dei Carabinieri.