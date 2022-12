A Coggiola “Il Paese dei balocchi”

Coggiola si trasforma nel “Paese dei balocchi”.

Succederà domani, domenica 18 dicembre, a partire dalle 14 con la Banda Musicale di Coggiola che sfilerà per le vie del paese, con partenza in piazza Silvio Bozzalla e arrivo in piazza delle scuole, dove ci sarà il "Villaggio di Natale" con Babbo Natale a ricevere le letterine dei bambini, e con cioccolata calda e vin brulé pe tutti.

In mezzo, durante la sfilata della banda, una breve cerimonia con la messa a dimora dell'albero di Falcone.

La giornata sarà aperta dalla Messa, alle 10:30 alla Chiesa Parrocchiale.