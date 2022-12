Anche a Vercelli la ginnastica in acqua per le pazienti operate di tumore al seno del Fondo Edo Tempia

Verrà avviata anche a Vercelli la ginnastica in acqua per le pazienti operate di tumore al seno: il servizio promosso dal Fondo Edo Tempia, presente da anni a Biella, verrà ospitato dalla piscina di via Vinzaglio 45 in città. Sarà sostenuto direttamente dalla InSport, la società che ha la gestione dell’impianto sportivo, che ha messo a disposizione senza costi aggiuntivi, proprio come alla Rivetti di Biella, lo spazio in vasca. Alle iscritte sarà richiesto di versare un piccolo contributo.

«Sono particolarmente soddisfatta di poter avviare questa nuova iniziativa» dice Anna Rivetti, consigliera delegata del Fondo Edo Tempia e responsabile delle attività sportive «perché conosco bene, dalla lunga esperienza di questi anni, quali possano essere i benefici per le donne in convalescenza. Nel recente passato ci sono state pazienti che, dal Vercellese, si sono iscritte alle lezioni a Biella. Ora avranno un servizio più comodo e vicino a casa». Gli incontri settimanali saranno nella mattinata di venerdì dalle 9 alle 10 a partire dal 13 gennaio e saranno supervisionati da istruttori preparati specificatamente per questa attività. Il vantaggio della ginnastica in piscina è comprovato: l’acqua esercita un delicato massaggio pressorio finalizzato a prevenire o ridurre il linfedema degli arti superiori.

Per chiedere informazioni o prenotare un posto è sufficiente contattare Anna Rivetti al 334.9415001.