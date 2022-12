"A spasso con i nostri amici a 4 zampe", molto soddisfatti gli organizzatori, FOTO

Grande successo, domenica pomeriggio, della passeggiata organizzata dall’Associazione Culturale Rina Valé con gli Amici a 4 zampe. Sempre bello avere l’occasione di percepire e vedere l’empatia e la serenità di donne e uomini di varie età con le code scodinzolanti che li accompagnavano.

In tutto 18 persone e 11 cani si sono si sono incamminati verso le Coste di Donato, in una giornata fredda ma illuminata da un sole magnifico. I riflessi del sole tra gli alberi, ancora carichi di foglie dai caldi colori, nonostante la recente nevicata, ha fatto apprezzare il paesaggio, la natura incontaminata, i bellissimi scorci donatesi, la piacevole compagnia degli iscritti.

Tutte le bestiole si sono comportate in maniera ineccepibile, in varie esperienze di ubbidienza, lungo il tragitto e sul grande prato vicino alla chiesetta della Bosa, mentre gli umani hanno camminato al loro fianco per tenerli sempre occupati.

Grazie all’associazione Rina Valé e ,durante questa esperienza, all’istruttore cinofilo Eleonora Lucente, questi eventi raccolgono sempre maggiore interesse in Valle Elvo, a dimostrazione che si può stare bene insieme in vari modi.

Il pomeriggio si è concluso con una ricca merenda sinoira.