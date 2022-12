Tennis Tavolo, buona prova di TT Biella alla 6 giorni del PalaPajetta

Domenica 11 dicembre si è concluso al PalaPajetta il lunghissimo tour de force pongistico che ha coinvolto, nell’arco della settimana, un migliaio di persone tra atleti, tecnici, dirigenti ed accompagnatori.

Ultime gare in programma quelle dedicate al settore femminile, inserite nel progetto Giornate Rosa, e i due tornei maschili riservati agli atleti di terza categoria e quindi l’Assoluto. Impegnati in queste gare anche alcuni tesserati del TT Biella: Federica Prola e Lodovica Motta nelle Giornate Rosa del venerdì; Francesco Gamba, Simone Cagna e Vincenzo Carmona nel torneo di terza categoria.

Federica Prola, nella gara di quinta categoria, supera il primo ostacolo, pur battuta da Santoriello, con le vittorie su Rossi e Bianchi. Poi è però sconfitta, in cinque set, da Toronila, al primo turno del tabellone. Anche Lodovica Motta, nella gara di quarta categoria, supera il girone con la vittoria su Lavoratti e la sconfitta dalla fortissima atleta italo-argentina Sanchi, futura vincitrice dei tornei di quarta e di quinta categoria. Nella fase successiva, ottiene ancora un successo su Bellina, per poi fermarsi, nei quarti, per mano di Oprandi, che poi raggiungerà la finale, battuta, ovviamente, da Sanchi.

Nel torneo maschile, Francesco Gamba, neo terza categoria, inserito in un “girone di ferro” è subito fuori, battuto da Rigo, futuro finalista e da Raccanello testa di serie numero tre. Simone Cagna e Vincenzo Carmona, invece, nella fase a gironi, chiudono il proprio raggruppamento in prima posizione, rispettivamente con le vittorie su De Carolis, Sernesi e Giampaoletti, e con le vittorie su Scucchiaro e Palladino e la sconfitta da Brussolo.

Per Simone Cagna il torneo termina ai sedicesimi, battuto da Raccanello, atleta di Prato. Vincenzo Carmona supera invece il turno con una bella vittoria in rimonta su Berardi (-9/-10/4/3/5); tuttavia, nel turno successivo, ancora Raccanello, mostrandosi vera spina nel fianco degli atleti del TT Biella, lo elemina dal torneo.